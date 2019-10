Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a sustinut miercuri ca CCR a dat dreptate Guvernului prin ultimele decizii si i-a cerut sefului statului sa numeasca ministri interimari imediat si sa motiveze in scris respingerile facute.



"CCR da dreptate Guvernului, presedintele a incalcat flagrant Constitutia. Ii cer presedintelui sa numeasca ministri interimari imediat, nu de indata, pentru ca am vazut cu totii ce inseamna asta la Klaus Iohannis. Ii cer, de asemenea, asa cum a decis Curtea, sa motiveze in scris respingerile facute, asa cum era normal inca de la inceput. Sa ia o scurta pauza de la poze, lansari de carte si sedinte de campanie in sediul PNL si sa-si aduca aminte ca inca este presedintele in functie si ca are atributii constitutionale pe care este obligat sa le si exercite", a afirmat Dancila intr-o declaratie de presa sustinuta la sediul PSD, potrivit Agerpres.

Ea a citat din motivarea CCR in cazul "blocajului practicat de presedintele Iohannis de mai bine de o luna la adresa Guvernului".

"Modul in care candidatul Klaus Iohannis se raporteaza la obligatiile constitutionale ingrijoreaza, iar acest lucru reiese, de asemenea, din motivarea CCR, care constata in legatura cu respingerea unui profesionist in functia de ministru al Justitiei ca, citez, 'termenii folositi in declaratia publica sunt straini rolului si importantei functiei de presedinte al statului si aduc atingere onoarei si demnitatii unei categorii socio-profesionale care se bucura constitutional de protectie'. In plus, si cred ca este o premiera in Romania, magistratii CCR constata ca actualul presedinte se contrazice singur in declaratii publice", a adaugat premierul.

"Desi presedintele spune ca nu el numeste ministri, in situatia data ii refuza prin aprecieri subiective si declaratii politice de la tribuna Administratiei Prezidentiale. Ce inseamna asta, daca nu campanie electorala? Ce este asta, daca nu demagogie si incalcarea Constitutiei?", a mai spus Viorica Dancila.