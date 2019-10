Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca programul de guvernare propus de PNL prevede concedierea a 400.000 de oameni, cresterea impozitelor si taieri de toate felurile. ”Pe scurt, 1 din 3 bugetari va ramane pe drumuri” sustine Fifor.



"Am vazut ieri programul de guvernare propus de PNL: 400.000 de oameni concediati, cresterea impozitelor pe salarii prin introducerea unei cote progresive, desfiintarea judetelor si a 2000 de comune din Romania. O spune chiar «premierul de compromis” pregatit de Iohannis pentru partidele de opozitie. Pe scurt: taieri! Taieri de locuri de munca, taieri de salarii, taieri de judete si de localitati. 1 din 3 bugetari va ramane pe drumuri (vorbim de medici, profesori, politisti, militari etc.). Toate majorarile date de PSD la salarii va vor fi luate din buzunare sub forma de taxe si impozite. Spuneti adio cresterilor de pensii. Iar cand veti avea nevoie de un aviz de la autoritatile locale, veti merge zeci sau sute de kilometri pana la primarie sau la consiliul regional”, a scris, joi, pe Facebook, secretarul general al PSD, Mihai Fifor.

Acesta a continuat: "Pregatiti-va! Vine Austeritatea! Aveti o singura sansa sa opriti acest tavalug: votul pe care il veti da la alegerile din noiembrie!"