Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune despre Victor Ponta ca este "cel mai periculos personaj politic in momentul asta", pentru ca obiectivul sau este ca PSD sa supravietuiasca "sub comanda lui".

Dupa parerea sa, motiunea de cenzura are un singur scop: "nu inlaturarea guvernului PSD, ci eliminarea PSD din prim-planul politicii romanesti. Asta inseamna sa onorezi votul din 26 mai, tot ce s-a intamplat in strada de la Colectiv pana acum. PSD si-a epuizat toate inscenarile si tertipurile cu care a inselat poporul roman".

"Dincolo de fanfaronadele lui Dancila, o gramada de PSD-isti isi pregatesc supravietuirea impreuna cu Pro Romania si ALDE. S-au produs deja dezertari de onoare si continua dezertarile. Sa fiti atenti la Victor Ponta, e cel mai periculos personaj politic in momentul asta, pentru ca e mult mai versatil decat Dragnea si Dancila la un loc, acum, dupa experienta acumulata. Obiectivul lui e supravietuirea PSD sub comanda lui, e obiectivul final realizat prin Pro Romania, ALDE si cu cei care vor veni de la un PSD zdrobit la nivelul Dancila.

Daca motiunea trece cu un asemenea pret, al supravietuirii PSD, care se poate reface in felul acesta si poate sa reintre in joc in urmatoarele alegeri, eu nu mai pot sa vad pe toti oamenii care au iesit in strada, care au iesit la vot, eu nu mai pot sa-i vad decat stand capra ca sa se mai suie o tura niste unii la putere", a declarat Cristian Tudor Popescu, potrivit digi24.ro.

"O data in viata sunt de acord cu Liviu Dragnea, care din puscarie cere insistent dizolvarea PSD. Aici sunt si eu de acord, nu mai vad niciun fel de solutii cum s-au vehiculat ani de zile, ca mai sunt totusi oameni valorosi in PSD. Nu mai sunt, contraselectia operata in ultimii trei ani e perfecta, nu mai vad decat niste oportunisti care incearca sa schimbe macazul in ultimul moment. Bizant dupa Bizant, vor PSD dupa PSD", a mai adaugat Cristian Tudor Popescu.