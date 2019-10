Olanda este o tara de risc major si creeaza mari probleme, de la evaziuni fiscale pana la atentat la copii, si ar trebui sa fie vizata de o analiza privind statul de drept, a declarat miercuri, la Bruxelles, in cadrul unei intalniri cu jurnalisti romani, eurodeputata PSD Maria Grapini.

Comentariul ei vine in contextul unei declaratii facute de candidatul Belgiei pentru postul de comisar european in timpul audierii de miercuri din cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului European.

Didier Reynders, comisarul desemnat al Belgiei pentru Justitie, a afirmat ca prin noul mecanism care face o legatura intre respectarea statului de drept si alocarea fondurilor UE vor fi monitorizate in mod egal toate statele UE, dar ca va exista o concentrare pe tarile cu risc.

In acest context, eurodeputata PSD Carmen Avram a intrebat retoric, in cadrul intalnirii dintre mai multi eurodeputati PSD si jurnalisti romani, "care sunt tarile cu risc pe care le cunoasteti in Europa?".

Maria Grapini a avansat un raspuns propriu. "Eu m-as referi la Olanda, de exemplu, care ne creeaza mari probleme, de la evaziuni fiscale pana la atentat la copii. Nu va suparati, pentru mine Olanda este o tara de risc major si foloseste tarile din Est pe scara larga. Ce s-a intamplat Olandei? De ce nu se face o analiza privind statul de drept?", a spus Maria Grapini.

"Cum circula pedofilii liberi? Eu am fost in Comisia de control Europol, si nu respecta regula de a anunta institutional statele membre vizavi de acesti oameni liberi care umbla prin tarile din Est", a adaugat ea.

Ea a precizat ca lucrurile stau la fel de prost din punctul de vedere al evaziunii financiare in cazul Olandei.

"Sa nu ne gandim totusi numai la Malta, Romania, Ungaria, Polonia si Bulgaria. Evaziunea cea mai mare constatata a fost acum in ultima perioada in cinci-sase state care nicidecum nu sunt din Est", a spus Grapini, potrivit site-ului Agerpres.