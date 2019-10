Dupa ce a fost respinsa de catre Comisia Juridica a Parlamentului European de pe postul de comisar european, Rovana Plumb considera ca a ceea ce i s-a intamplat a fost o "nedreptate" si ca a fost scoasa din cursa de "standarde duble si de jocuri politice".

"Multumesc premierului Viorica Dancila si Guvernului Romaniei pentru sprijinul acordat pe tot parcursul procesului de numire a comisarului european. Au stiut cu totii ca mi-as fi reprezentat tara cu profesionalism si demnitate pe tot parcursul mandatului. Multumiri speciale tuturor specialistilor din DG Move pentru suportul de care au dat dovada in toata aceasta perioada. Am fost scoasa din cursa de standarde duble si de jocuri politice facute, din nefericire, si cu ajutorul unor colegi romani. Ceea ce mi s-a intamplat a fost o nedreptate, dar am, ca de fiecare data, puterea de a merge mai departe", a transmis printr-un comunicat de presa Rovana Plumb, potrivit Mediafax.

Rovana Plumb a mai spus si ca va ramane europarlamentar PSD si ca va continua sa apere intersele Romaniei: "Am votul a milioane de romani care au sustinut PSD la europarlamentare si carora le multumesc inca o data. Raman europarlamentar al Romaniei si voi continua sa apar drepturile si interesele tarii mele in orice situatie".