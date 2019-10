Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ''cel mai iresponsabil'' presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ''actioneaza constient impotriva propriului popor''.

"Avem in continuare un presedinte in functie care incalca Constitutia. Au trecut doua saptamani de la decizia CCR, iar presedintele continua sa refuze sa numeasca ministri interimari. In ce tara este posibila aceasta incalcare? In ce stat european mai este in functie un presedinte care calca in picioare Legea fundamentala a tarii? I-am adresat domnului Iohannis inclusiv o scrisoare deschisa pentru a-i cere sa isi faca datoria constitutionala, sa numeasca un ministru al Afacerilor Interne, ca sa putem lua masurile ce se impun pentru ca nenorociri precum cea de la Caracal sau Dambovita sa nu se mai intample. Nu am primit niciun raspuns, nu am vazut nicio decizie. Avem nevoie de ministru la Educatie. Maine incepe anul universitar, iar ministerul nu are conducere din cauza incapatanarii si inconstientei presedintelui. Este inadmisibil si este rusinos pentru cel ce promitea Romania educata. Avem cel mai iresponsabil presedinte pe care l-a vazut Romania vreodata, unul care actioneaza constient impotriva propriului popor", a spus Dancila, la sediul central al PSD.

Ea a adaugat ca Iohannis este un presedinte "care a uitat de romani si de tara lui" si a pornit o campanie "oarba, agresiva, impotriva partidului de guvernamant".

In opinia ei, presedintele Iohannis si Opozitia "duc o lupta totala cu tot ce e in interesul Romaniei".

"Asistam la un precedent periculos pentru Romania - incalcarea Constitutiei, sabotarea propriului candidat, membru al Parlamentului European pentru Comisia Europeana, blocarea constanta a Guvernului cu motiuni o data la 3 luni si zero viziune pentru viitor. Nu putem continua asa. Am incredere in romani, incredere in toti cei ce vad si inteleg ca aceste lucruri ne fac rau, ca societate, ca democratie, ca stat european. Am incredere in puterea votului din aceasta toamna, cand vom opri toate luptele interne ce au ca victime romanii, stabilitatea si interesul tarii", a mentionat premierul, potrivit Agerpres.