Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, sustine ca nu a fost implicat in ceea ce priveste concursurile pentru anumite functii politice si cere ca acestea sa fie verificate si publicate rezultatele.

"Nu cred in dezvaluirile de duminica seara!

Nici nu ma uit, nici nu particip la telenovele. In toata activitatea mea profesionala am promovat in functii doar oameni competenti, indiferent daca erau femei sau barbati. Nu pot sa fiu facut responsabil pentru modul in care folosesc unii numele meu in conversatiile pe care le au. Ceea ce este cert este ca nu ati auzit si nici nu veti auzi discutii intre mine si alti oameni din administratia publica sau din politica pentru a promova in functii oameni in cadrul ministerelor pe care le-am condus. In toti anii in care am fost ministru, cred ca au fost organizate zeci, daca nu sute de concursuri. Doar nu poate sa creada cineva ca am avut vreo implicare in aceste concursuri si sa nu fi iesit nimic pana acum. Nu a iesit nimic pentru ca nu am facut nimic! Iar pentru cine nu crede, fie poate sa verifice, fie sa ceara verificarea acestora si prezentarea publica a rezultatului acestor verificari, pentru ca eu nu am nimic de ascuns. Fiecare raspunde de actele si faptele sale!

Solicit celor care au o rafuiala cu mine sau cu oricare alt membru PSD sa aiba curajul unei confruntari directe si asumate in fata alegatorilor si, nicidecum, prin tertipuri ieftine specifice unor metehne pe care le credeam si speram apuse. Curajul despre care vorbesc se refera la capacitatea de a gasi, chiar si juridic, argumentele de care unii au nevoie.

Cat despre candidatura doamnei Dancila, nu comentez mai mult decat ceea ce am mai afirmat: eu sunt, poate, printre putinii care au sustinut atat de puternic aceasta candidatura.

Ii avertizez pe toti cei care au o rafuiala cu oricare dintre membrii PSD sa nu se foloseasca de numele meu si nici sa nu incerce sa dezbine PSD, pentru ca nu vor reusi!

In rest, un mesaj pentru toti consumatorii de telenovele politice, atat celor curajosi, cat si regizorilor: viata bate filmul, nu mai plecati dupa prima fenta aparuta cu doar cateva ore inaintea depunerii motiunii de cenzura, pentru ca mai sunt multe zile pana la vot!", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook.