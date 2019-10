Liderul PLUS, Dacian Ciolos, o sfatuieste pe Viorica Dancila sa renunte la sustinerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european.

"Daca tine la prestigiul Romaniei, asa cum declara, premierul Dancila trebuie sa renunte de indata la «sustinerea neconditionata» a Rovanei Plumb pentru functia de comisar european.

Recomandarea comisiei juridice a Parlamentului European (din care nu face parte niciun roman) a fost de la inceput clara: candidata Guvernului Romaniei nu indeplineste conditiile minime necesare de integritate pentru a ocupa aceasta responsabilitate. Nicio tranzactie reala sau fictiva pe care o anunta doamna Plumb in ultimul ceas nu mai convinge pe nimeni.

Recomandarea mea este ca doamna Dancila sa-si recunoasca greseala si sa nu mai insiste. A ignorat pana acum toate semnalele oficiale si neoficiale care au aratat, inca de la inceput, ca suspiciunile asupra candidatei Romaniei atarna greu in decizie. Acest refuz putea fi anticipat de acum cateva saptamani si doar cineva fara repere politice europene putea sa creada ca insistenta va schimba ceva.

Tot ce a adus aceasta insistenta a doamnei Dancila este inca o dovada ca PSD nu a inteles nimic din votul de pe 26 mai, cand cetatenii romani si europeni au votat, in numar record, pentru o noua politica ghidata de cinste si corectitudine. Si a mai adus decredibilizarea totala a Guvernului in functie care a propus un candidat de neacceptat.

Guvernul PSD si-a pierdut legitimitatea

Guvernul PSD si-a pierdut legitimitatea pentru a mai propune un nume de viitor comisar.

In aceste conditii, presedintele Romaniei trebuie sa se implice de urgenta pentru a scoate Romania din acest impas evident. Are datoria sa convoace toate partidele care au obtinut mandate in Parlamentul European si sa gaseasca, impreuna, o persoana capabila sa ocupe functia de comisar european pentru Transporturi. Doar convocarea doamnei Dancila nu va rezolva o situatie pe care aceasta a gestionat-o impotriva intereselor tarii.

Acest post de comisar nu e al PSD si cu atat mai putin al doamnei Dancila. Romania trebuie sa trimita un candidat competent si fara umbre, iar aceasta decizie trebuie luata rapid. In loc sa discutam despre cum vede un candidat din Romania viitorul infrastructurii de transport europene si care va fi locul Romaniei in acest angrenaj, discutam despre imprumuturile si apartamentele doamnei Plumb" a scris Dacian Ciolos pe Facebook.