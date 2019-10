Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, studentilor de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj ca au distrus "mitul tanarului apatic si pasiv" care nu iese la vot si i-a indemnat sa ramana la fel de implicati.



"In ultimii ani, tinerii s-au aflat in fruntea unei veritabile revolutii a participarii civice. La ultimele alegeri, ati distrus mitul tanarului apatic si pasiv, care nu iese la vot. Va felicit si va indemn sa ramaneti la fel de implicati, gata oricand sa sanctionati derapajele decidentilor politici. Prin lansarea de startup-uri, cariere fulminante si dinamizarea societatii civile, tinerii au preluat stafeta reconstructiei de care Romania are atata nevoie", a declarat Iohannis.

Seful statului a sustinut totodata ca bugetul alocat Cercetarii a ajuns la "un minim istoric".

"Voi formati elitele. Voi impingeti frontierele cunoasterii umane. Si tot voi construiti puntile de cooperare internationala pe care se bazeaza, din ce in ce mai mult, cercetarea contemporana. Din pacate, in loc sa primiti sustinere si fonduri pe masura importantei acestui domeniu, bugetul alocat Cercetarii a ajuns la un minim istoric in urma taierilor succesive", a spus Iohannis.