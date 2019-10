Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila o scrisoare prin care o invita miercuri la consultari pe tema nominalizarii persoanei pentru functia de comisar european.

"In temeiul dispozitiilor art. 80 si ale art. 86 din Constitutie, va invit pentru consultari miercuri, 2 octombrie, ora 12,00, la Palatul Cotroceni. Consultarile vizeaza aspecte legate de nominalizarea persoanei pentru functia de membru al Comisiei Europene. Aceasta chestiune reprezinta o problema urgenta si de importanta deosebita pentru statul roman", spune seful statului.

Presedintele Iohannis arata ca premierul poate fi insotit la aceasta intalnire de ministrii de resort.

Saptamana trecuta, candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european pentru Transporturi a fost respinsa de Comisia juridica a Parlamentului European.

In acest context, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca respingerea candidaturii Rovanei Plumb pentru functia de comisar european reprezinta "un nou esec major al guvernarii PSD", care aduce prejudicii Romaniei si i-a solicitat premierului Viorica Dancila sa retraga de urgenta aceasta nominalizare si sa faca o noua propunere dupa acordul sau si cu avizul Parlamentului.

Premierul Viorica Dancila a afirmat, sambata, ca Rovana Plumb, pe care a propus-o pentru un post de comisar european din partea Romaniei, are in continuare sustinerea sa neconditionata.

"Tot ceea ce s-a intamplat in ultimele zile - atat la votul din Parlamentul European, dar mai ales reactiile celor din tara - nu ma face sa am mai putina incredere sau apreciere pentru Rovana Plumb, dimpotriva. Rovana are, in continuare, sustinerea mea neconditionata", a scris Dancila pe Facebook.