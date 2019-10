Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anuntat ca motiunea de cenzura va fi depusa cel mai probabil marti.

"Cred ca in aceste zile au fost definitivate conditiile pentru depunerea motiunii de cenzura, in sensul stabilirii unui calendar intre partenerii din Opozitie, care sustin motiunea initiata de PNL si potrivit acestui calendar, cel mai probabil maine va fi depusa motiunea de cenzura", a spus purtatorul de cuvant al PNL, potrivit realitatea.net.

Ionel Danca este de parere ca motiunea de cenzura va trece: "Noi intotdeauna am incercat sa maximizam sansele trecerii motiunii de cenzura. De aceasta data, avem alaturi de noi si alte formatiuni politice, care anterior nu au sustinut demersul nostru, ceea ce face ca in acest moment succesul motiunii de cenzura sa fie unul destul de previzibil si posibil, astfel incat sa determine si pe alti parlamentari sa sustina motiunea noastra de cenzura. Cu alte cuvinte, o sustinere larga din partea mai multor formatiuni politice este un element care cu siguranta conteaza in convingerea parlamentarilor pentru a sustine aceasta motiune".

Ludovic Orban a afirmat si el ca motiunea de cenzura, la adresa Guvernului Dancila, va fi depusa, dupa ce se vor consulta toti liderii partidelor implicate, luni sau marti.

"Depunerea motiunii de cenzura va fi la inceputul saptamanii viitoare, luni sau marti, nu pot sa va spun cu precizie pentru ca este o decizie pe care trebuie sa o luam toti liderii care sustinem acest demers.

Oricum, va fi luni sau marti, inca nu am stabilit cu precizie data pentru ca incercam sa calculam calendarul astfel incat sa diminuam la maxim posibilitatea PSD sa faca o planificare care sa dezavantajeze motiunea", a spus Ludovic Orban.