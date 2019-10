Andrei Caramitru, membru USR, ii acuza pe cei de la PNL ca "au preluat direct" discursul lui Liviu Dragnea, in care acesta spunea ca "multinationalele sunt toate rele, sug sangele poporului" si ca "cine lucreaza acolo e un tradator platit de Soros".

"Tineti minte discursul lui Dragnea? Multinationalele sunt toate rele, sug sangele poporului. Cine lucreaza acolo e un tradator platit de Soros.

Acum discursul asta e preluat direct de PNL. Ca sa stiti. Daca cumva doamne fereste lucrati in vreo multinationala sau cineva din familia voastra are pacatul asta e vai de voi. Daca cumva sunteti in IT - stim cu totii - sunteti cei mai rai - trebuie sa va creasca taxele, asa cum a anuntat Orban.

De ce spun asta? Toti comunicatorii PNL au primit ordin pe unitate sa distribuie un articol infect despre OMV, scris de un sinecurist de pe langa Nastase, care a fost bagat in probleme juridice grave. Dar ce mai conteaza? Scrie despre o conspiratie globala. Cumva guvernul tehnocrat e vinovat de privatizarea OMV, ba chiar si Barna direct pentru ca sotia lui lucreaza acolo. Oroare absoluta! Cum sa fii angajat la multinationala? Sau mai rau - sotia ta sa lucreze acolo? Esti inamicul poporului.

Dragi prieteni - chiar atat de jos ati ajuns? Chiar atat de mult va e frica? Daca continuati asa - vreti sa scriem si noi despre problemele penale ale fiecaruia dintre voi? Despre legaturile sefilor vostri cu interlopi (nu de alta, dar exista articole cu poze)? Mergem pana acolo?

Eu zic ca nu e frumos. Mai bine vine candidatul vostru sa faca cateva interviuri, sa isi explice viziunea si planul. Asa ar fi bine. Daca are viziune si plan. Poate nu are. Si atunci e greu pentru voi, inteleg", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.