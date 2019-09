Senatorul Alde, Ion Popa, scrie despre seful Senatului, Teodor Melescanu ca este un tradator si ca "a devenit la cei aproape 80 de ani ai sai, o trompeta jalnica a PSD-ului".

"Faptele vorbesc de la sine!

Teodor Melescanu este ales presedinte al Senatului cu voturile PSD pe 10 septembrie. In acel moment, dl Melescanu s-a autoexclus din ALDE si a pus umarul la desfiintarea grupului parlamentar de la Senat.

Cinci deputati, in frunte cu tradatorii si ahtiatii dupa functii Gavrilescu, Cupa si Baisanu, demisioneaza pe 16 septembrie din grupul ALDE contribuind la desfiintarea grupului de la Camera Deputatilor.

Cat de ipocrit sa fii si sa vii acum sa spui ca din cauza altcuiva ALDE nu are grupuri la Senat si Camera Deputatilor in afara de tradatorii in fruntea carora te afli? Probabil atat de ipocrit si lipsit de orice fel de scrupule precum Teodor Melescanu, cel care la batranete ne arata o mostra de cea mai buna calitate a parvenitismului politic.

Dupa ce ti-ai primit argintii de la PSD, dupa ce ai participat la strategia de destructurare a ALDE, sa vii sa arunci vina pe altcineva pentru situatia ALDE din Parlament mi se pare deja prea mult din partea lui Teodor Melescanu. Insa, tradatorul tot tradator ramane, nu ai ce sa ii ceri.

Melescanu a devenit, la cei aproape 80 de ani ai sai (un june al politicii, ce mai!), o trompeta jalnica a PSD-ului. Dar asta e atunci cand te intorci la orgini, incepi sa ai comportamentul specific Vioricai Dancila si al altora de langa ea. Din PDSR a plecat Melescanu, in PSD s-a intors.

Felicitari, stimabile! Te-ai intors acasa, acolo unde ti-e locul. Dar pentru cat timp? Cat va mai dura pana la urmatoarea tradare?", a scris fostul liberal Ion Popa pe Facebook.