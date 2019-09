Prim-ministrul Viorica Dancila si membrii delegatiei guvernamentale s-au intalnit vineri cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York, carora le-au prezentat evolutiile si potentialul de dezvoltare ale tarii noastre, premierul subliniind ca Romania este dinamica, ofertanta si i-a incurajat pe romanii din diaspora sa se intoarca acasa sau sa dezvolte afaceri in tara.

"Pledez pentru incredere intr-un viitor pe care sa il construim impreuna, la care sa participe romanii de acasa si dumneavoastra, cei de aici, pornind de la realitatile prezentului", a afirmat premierul Viorica Dancila, potrivit unui comunicat transmis sambata de Biroul de presa al Guvernului.

In acest context, dintre programele dezvoltate de Guvern, prim-ministrul Viorica Dancila a mentionat Diaspora Start-up, finantat din fonduri europene, si Start-UP Nation, finantat din fonduri guvernamentale, care ofera oportunitati de intoarcere in tara si de valorificare a abilitatilor profesionale si antreprenoriale.

O alta oportunitate o reprezinta finantarile nerambursabile pe care Guvernul Romaniei, prin Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, le aloca pentru pastrarea, promovarea si afirmarea identitatii romanesti in diaspora.

Totodata, premierul a aratat ca Guvernul actioneaza pentru promovarea si respectarea drepturilor romanilor din afara granitelor, context in care autoritatile statului pregatesc organizarea si desfasurarea in conditii cat mai bune a scrutinului prezidential din aceasta toamna, se arata in comunicat.

La nivelul Guvernului a fost adoptat un set de masuri pentru o cat mai buna organizare a procesului electoral, iar pentru romanii din diaspora, votul va dura trei zile si va fi organizat atat in sectii de votare, cat si prin corespondenta.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Romanilor de Pretutindeni deruleaza o campanie de informare pentru ca romanii din afara granitelor, astfel incat acestia sa cunoasca toate detaliile legate de procesul electoral.

Conform sursei citate, reprezentantii comunitatii romanesti au apreciat demersurile Guvernului pentru promovarea si pastrarea valorilor si traditiilor nationale, a identitatii si a limbii romane in comunitatile din diaspora si au subliniat ca vor continua sa actioneze pentru consolidarea relatiei dintre Romania si Statele Unite, potrivit Agerpres.