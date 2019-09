Candidatul Aliantei electorale "Un om", Mircea Diaconu, aflat, vineri seara, in Baia Mare la o intalnire cu simpatizantii, a declarat ca electoratul a inceput sa inteleaga rolul presedintelui in functionarea statului roman.

"Sa va spun ce nu ma intreaba sau nu imi cer oamenii: nu imi cer oamenii sa fac autostrazi sau spitale. Vad ca incep oamenii sa inteleaga ce anume vor si care ar fi asteptarile. Cand vine vorba, cineva de alaturi zice: 'nu presedintele face autostrazi'. Ceea ce as vrea tare mult sa se inteleaga cu aceasta ocazie e ca incerc sa explic ce spune Constitutia si modelul de presedinte de care avem nevoie, asa cum inteleg eu. Sunt convins ca oamenii inteleg si o sa vedem in masura votului daca o sa inteleaga", a afirmat Mircea Diaconu.

Acesta a sustinut ca in societate s-a produs o modificare a perceptiei pe care o constata in dialogurile sale cu oamenii pe care-i intalneste.

"Sper ca e o schimbare de perceptie in raport cu alegerile de data trecuta. E vorbesc cu oamenii care mi se adreseaza mie, nu stiu cum percep ceilalti, pentru ca societatea romaneasca e destul de ampla, sunt foarte multe opinii diferite. E, fireste, normal. Dar, sper din ce in ce mai mult sa inteleaga la ce ne trebuie presedintele", a spus Diaconu.

In conceptia sa, un presedinte trebuie sa fie coerent cu sine insusi iar haina pe care o poarta sa fie una care sa i se potriveasca.

"Cum il vad (pe viitorul presedinte - n.red.)? Nu poti decat sa fii coerent cu tine insuti. Daca te imbraci in alta haina decat a ta, arati rau. Orice s-ar intampla, haina poate sa fie minunata, poate sa fie cum vreti, dar nu o haina straina. Pe un om trebuie sa fie haina potrivita lui. Se vede si pe sigla mea. Incerc sa fiu coerent in tot ce fac, iar sigla acestei aliante se numeste 'Un om'. Si incerc sa crosetez in toate felurile cu putinta, dar chiar sunt un om", a declarat Mircea Diaconu.

In opinia candidatului Aliantei electorale ALDE-Pro Romania, intr-o campanie prezidentiala conteaza cel mult patru candidati.

"Discutia se pune catre cei care au sanse mai mari, acolo se concentreaza atentia. Exista 'un si altii' in fiecare sondaj, pentru ca e concentrare pe patru persoane, patru oferte", a spus Mircea Diaconu.

In cazul in care ar ajunge presedintele Romaniei, acesta s-ar axa pe dobandirea unei stari de bine a natiunii si a curateniei.

"Curatenia. Sunt obsedat de curatenie. Nu pot sa beau cafea cand stau la o masa daca e o hartie aruncata, daca ceva nu e asezat cum trebuie. O sa ziceti sau o sa se creada ca sunt neamt, nu ma cred neamt, dar ma cred roman de la tara. Asa am fost invatat, pentru ca la noi trebuia sa fie ordine (...), la mine in sat asa era. Nu pot altfel, primul lucru care mi se pare absolut firesc intai e sa aratam bine si apoi putem vorbi despre orice subiect", a spus Diaconu.

Candidatul Aliantei electorale "Un om" a discutat aproape trei ore cu cateva sute de simpatizanti adunati in Parcul Mara din municipiul Baia Mare, potrivit Agerpres.