Calin Popescu Tariceanu este de parere ca premierul Viorica Dancila vrea sa isi elimine competitorii cu orice mijloace, pentru a ajunge in turul doi la alegerile prezidentiale.

"Ieri Biroul Electoral Central, in dispret fata de lege si de realitatea politica, a decis ca Mircea Diaconu, candidatul sustinut de ALDE si de Pro Romania, nu are dreptul la reprezentanti in sectiile de votare. Iar fara reprezentanti, orice candidat important este lasat fara minima protectie in fata tentatiei aranjamentelor de culise.

Vorbim permanent de competitie onesta, de dreptul neingradit la vot, dar facem tot posibilul sa 'aranjam' o procedura cat mai netransparenta si mai nedemocratica, una care sa-i avantajeze pe 'ai nostri' in detrimentul 'altora'.

Inteleg ca Mircea va sufla-n ceafa in sondaje, dar, doamna Dancila, atat de tare va sperie candidatul nostru incat sunteti gata sa transformati PSD la loc in FSN?

Vreti sa va inlaturati competitorii prin orice mijloace, doar-doar veti prinde salvatorul tur doi?

Am sa va spun doar atat, dumneavoastra si celorlalti complici la aceasta marsavie electorala, ca nu am altfel cum sa-i spun: cand sapa groapa altuia, 'orice om sa-i fie frica'!

Nu de alta, dar s-ar putea sa ajunga chiar el/ea in fundul acesteia", a scris pe Facebook Calin Popescu Tariceanu.