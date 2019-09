Motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila reprezinta un "test de sinceritate" pentru PNL, vom vedea saptamana viitoare daca liberalii sunt corecti sau ipocriti, a declarat vineri Theodor Paleologu, candidat al Partidului Miscarea Populara la alegerile prezidentiale din noiembrie.





"Daca si-au propus cu adevarat sa inlocuiasca Guvernul vor reusi. Vom vedea saptamana viitoare daca sunt corecti sau daca sunt ipocriti. Este un test pentru Partidul National Liberal care il sustine pe Klaus Iohannis in competitia electorala. E un test de sinceritate", a precizat el, intr-o conferinta de presa, intrebat ce sanse de reusita are motiunea de cenzura pe care PNL a anuntat ca o va depune saptamana viitoare.

In opinia lui Paleologu, este "responsabilitatea Opozitiei, in special a PNL, sa dovedeasca faptul ca aceasta motiune de cenzura e pe bune, nu o simpla gesticulatie, asa cum s-a intamplat in trecut".

"Au fost motiuni de cenzura in trecut despre care toata lumea si-a dat seama ca erau pure gesticulatii de o perfecta ipocrizie. Mie mi se pare evident ca domnul Iohannis o vrea pe doamna Dancila in turul II si asta e motivul pentru care Guvernul Dancila ramane la putere. Deci, e vorba si de responsabilitatea Opozitiei si, in special, a PNL", a aratat Paleologu, potrivit site-ului Agerpres.

Intrebat daca el crede ca PNL isi va asuma guvernarea in cazul in care Guvernul Dancila va pica in urma motiunii de cenzura, candidatul PMP a spus: "Asta intrebati-l pe Ludovic Orban, el este presedintele principalului partid de Opozitie, lui trebuie sa ii puneti aceasta intrebare si el trebuie sa demonstreze ca aceasta motiune de cenzura este o motiune de cenzura pe bune, nu figuratie, nu gesticulatie cum s-a intamplat in trecut".

De asemenea, intrebat daca, in cazul adoptarii motiunii de cenzura, partidele de Opozitie vor fi in stare sa ajunga la un consens in vederea preluarii guvernarii, Theodor Paleologu a replicat: "Daca sunt eu presedinte, cu siguranta, daca nu, tare ma tem ca vom continua cu discordia asta infinita de care romanii cred ca s-au saturat".

"Totusi, sunt ani si ani de zile de razboi romano-roman pe care ar trebui sa il incheiem odata si odata pentru un proiect de dezvoltare pentru tara, pentru ca din discordie nu va iesi niciodata ceva bun pentru tara", a completat Paleologu.