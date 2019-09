Dan Barna, candidatul Aliantei USR PLUS la Presedintie, va merge, in perioada 30 septembrie - 5 octombrie, in orase din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie si Republica Moldova, pentru a se intalni romanii din diaspora.





Potrivit unui comunicat de presa, ''ca viitor presedinte al Romaniei, obiectivul major al lui Dan Barna este sa opreasca migratia romanilor si sa influenteze masuri guvernamentale care sa-i determine pe cei aflati in diaspora sa se intoarca acasa''.

Dan Barna se va afla la Munchen si Milano pe 30 septembrie; pe 1 octombrie se va intalni cu comunitatile de romani din Roma; pe 2 octombrie va fi in Barcelona si Madrid, iar pe 3 si 4 octombrie - la Londra si Chisinau.

"Calatoria in Europa vine dupa 30 de zile in care am facut inconjurul Romaniei pentru a strange semnaturile necesare inscrierii candidaturii la alegerile prezidentiale, dar mai ales pentru a discuta cu oamenii despre proiectul meu pentru Romania. Am intalnit mii de romani cu rude plecate la munca in strainatate, cei mai multi ii vad pe cei dragi o singura data pe an, la sarbatori ori in concediile diasporenilor din luna august. Acum voi merge in orasele europene cu cele mai mari comunitati de romani pentru a afla direct de la ei motivele care i-ar face sa se intoarca acasa. Plecarea continua a tinerilor inseamna pierderea noastra ca natiune, in calitate de presedinte vreau sa stopez fenomenul care macina Romania", a declarat Dan Barna, potrivit Agerpres.

Dan Barna s-a aflat in SUA, in perioada 23 - 27 septembrie, pentru a se intalni cu romanii de aici, reprezentanti ai mediului politic si de afaceri si cu experti in politica externa.