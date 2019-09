Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca niciun europarlamentar roman nu a votat impotriva Rovanei Plumb, precizand ca aceasta "a picat pe mana ei".



"Au fost neconcordante intre declaratia de avere depusa la momentul depunerii candidaturii si declaratia de avere depusa ulterior la Bruxelles. Pe langa asta, si aici a fost un moment psihologic, sa stiti ca a fost tratata cu bunavointa Rovana Plumb, nu e adevarat ca s-a dus in fata unui pluton de executie, nu este adevarat ca romanii sunt cei care i-au facut anticampanie, niciun parlamentar din Romania nu a votat impotriva lui Rovana Plumb, (...) ca sa se stie foarte clar. Intrebata fiind despre faptul ca PSD-ului nu i se mai ramburseaza sumele, cheltuielile facute in campanie, deci implicit sumele care au fost depuse de candidati, Rovana Plumb a spus ca nu stie nimic in conditiile in care toti europarlamentarii aveau revista presei, in care aparuse, in toata presa din Romania, aceasta informatie (...). Adica inclusiv nesinceritatea, plus absenta oricarui fel de explicatii care sa stea in picioare legate de aceasta neconcordanta intre declaratiile de avere", a afirmat Orban la B1 TV.

El a precizat ca Rovana Plumb nu ar fi trecut nici de audierea din comisia de specialitate.

"A picat pe mana ei, si oricum, si daca s-ar fi dus in audierea in comisia de specialitate, in Comisia TRAN, in comisia de Transport, oamenii trebuie sa stie, conform procedurii, pentru a fi trecut, trebuia sa obtina o majoritate calificata de doua treimi din membrii comisiei. Daca nu obtine candidatul comisiei majoritate calificata de doua treimi, i se dau niste probe suplimentare, este evaluata. Aceste probe suplimentare, doua dintre ele vizeaza integritatea si a doua competenta in domeniu, adica un background potrivit, o experienta potrivita. Era repetenta la ambele capitole. Rovana Plumb nu avea nici cea mai mica sansa sa treaca de audierea comisiei de Transport", a spus Orban.

Liderul PNL a mai aratat ca aceasta nominalizare afecteaza credibilitatea Romaniei.

"Dancila a facut rau Romaniei in mod deliberat, si anume toti aceia care au sustinut-o in aceasta decizie. Era evident pentru toata lumea, din toate semnalele primite, atat de la nivelul Comisiei Europene, cat si de la nivelul Parlamentului European, cat si de la nivelul altor sefi de state si de guvern, ca sansa Rovanei Plumb de a trece era egala cu zero. Deci, pur si simplu ne-a aruncat in acest esec major care afecteaza grav imaginea si credibilitatea Romaniei, inclusiv credibilitatea Romaniei ca factor de influentare a deciziei la nivelul Comisiei Europene, la nivelul celorlalte institutii de nivel european", a adaugat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.https://www.agerpres.ro/politic/2019/09/26/orban-niciun-europarlamentar-din-romania-nu-a-votat-impotriva-rovanei-plumb-a-picat-pe-mana-ei--376144