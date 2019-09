Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, il propune pe Catalin Drula pentru postul de comisar european pentru Transporturi, argumentand ca acesta este potrivit pentru ca are "un CV ireprosabil, care a demonstrat de-a lungul timpului de nenumarate ori preocupare si pricepere la infrastructura de transport".

"Am o propunere pentru guvernul Romaniei. Una care sa ne salveze de jena pe care o simtim cu totii astazi cand propunerea PSD pentru postul de Comisar European pentru Transporturi a fost respinsa.

Va propun sa numim un om care se pricepe. Un om cu un CV ireprosabil, care a demonstrat de-a lungul timpului de nenumarate ori preocupare si pricepere la infrastructura de transport.

Ma gandesc la deputatul Catalin Drula caruia, in aceasta seara, i-am propus sa accepte sa ii inaintez public numele pentru aceasta functie.

De ce tocmai el? E relativ simplu.

Inainte de a fi politician, inainte de a fi userist, inainte de a fi ales in Parlamentul national, Catalin a fost un activist pro-infrastructura.

Si-a petrecut mii de ore studiind proiecte de autostrazi, comparand, scriind analize, organizand campanii publice pentru o administrare eficienta a banilor publici destinati infrastructurii rutiere.

A atras atentia cand proiectele trenau, a avut curajul sa recunoasca cand lucrurile mergeau bine, a insistat pentru integrarea Romaniei in UE si din acest punct de vedere (uitati-va doar la o harta a autostrazilor europene care sa cuprinda si Romania si veti intelege de ce folosesc cuvantul 'integrare'!).

Este coerent, onest si cu o fantastica putere de munca. Stiu asta pentru ca e unul dintre artizanii mai multor proiecte la care multi romani au zis 'Da'. Nu le enumar aici pentru ca nu promovez un membru al USR sau PLUS, ci pur si simplu un om care ia in serios fiecare proiect in care accepta sa intre.

Sunt doar cativa ani de cand lucra la sisteme de livrare de produse medicale cu drone care acum salveaza vieti in Africa. S-a intors din Canada unde a facut studiile ca sa puna umarul pentru Romania. Are acest microb al misiunii publice si cred ca trebuie sa profitam.

Vreau sa fiu bine inteles, din momentul in care aceasta propunere va fi acceptata, el inceteaza sa mai fie membru de partid cu tot ce presupune acest lucru. Va fi doar inca un roman de care putem fi mandri.

Va fi o pierdere pentru mine si pentru partid, dar e un castig pentru Romania.

Haideti ca se poate! Nu trebuie decat un pic de curaj", a scris pe Facebook Dan Barna.