Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, sustine ca situatia Rovanei Plumb, in contextul audierii in Comisia juridica a Parlamentului European "este acum speculata politic de catre toti aceia care au sabotat candidatul tarii lor".

"Situatia Rovanei Plumb in contextul audierii in comisia juridica din Parlamentul European este acum speculata politic de catre toti aceia care au sabotat candidatul tarii lor.

Este trist sa vedem politicienii opozitiei sfasiind candidatul propriei tari, este daunator modul in care aratam intregii lumi dezbinare, ura si distrugere din interior.

Atat PNL, cat si USR s-au opus constant reprezentantului Romaniei si au facut inca o data rau imaginii pe care o proiectam in UE si in lume, alimentand dublul standard cu privire la tara noastra.

Desi au sustinut de multe ori candidati cu suspiciuni de probleme penale si situatii nerezolvate, de aceasta data au facut front comun si au militat constant pentru respingerea reprezentantului Romaniei la audieri.

Din cei 10 candidati 'cu suspiciuni' (dintre care unii chiar au fost dovediti cu probleme), doar Rovana Plumb este cea care trebuie sa suporte consecintele.

Opozitia a reusit inca o data sa submineze interesele propriei tari si sa calce in picioare imaginea Romaniei in plan extern. Cu oameni politici care nu simt ca reprezinta aceasta tara, vom stagna intr-o stare de ura si dezbinare care ne face rau si ne ancoreaza in trecut", a scris Mihai Fifor pe Facebook.