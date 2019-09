Premierul Viorica Dancila sustine ca motiunea de cenzura nu va trece nici de aceasta data, pentru ca cei din opozitie " vin fara alternativa si fara cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi".

"Motiunea de cenzura cu care ne ameninta opozitia nu va trece nici de aceasta data. Au mai incercat acest lucru, nu de mult, si au esuat lamentabil. Au mai ratat o data aceasta tentativa cand au venit in Parlament fara o viziune, fara program de guvernare si fara o echipa guvernamentala. Si tot asa vin si acum, fara alternativa si fara cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi.

Si fiindca nu poate exista sustinere pentru… nimic, nici aceasta motiune nu va trece. PSD este un partid unit, responsabil si care a inteles ca avem misiunea de a guverna Romania si a ne duce programul la capat. Pentru asta am fost votati in 2016 si asta vom continua sa facem, in ciuda tuturor incercarilor distructive ale unei opozitii slabe, dezbinate si lipsite de seriozitate si asumare cand vine vorba de viitorul tarii si al romanilor", a scris pe pagina sa de Facebook premierul Viorica Dancila.