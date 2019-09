Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, sustine ca "incapatanarea" Vioricai Dancila de a mentine nominalizarea Rovanei Plumb, "a facut din nou ca Romania sa fie oaia neagra a Europei".

"Incapatanarea dumneavostra, doamna Viorica Dancila, sa mentineti nominalizarea Rovanei Plumb, desi inclusiv colegii mei europarlamentari v-au avertizat ca nu va trece din cauza problemelor de integritate, a facut din nou ca Romania sa fie oaia neagra a Europei.

Candidata dumneavostra nu a fost in stare sa-si explice averea in Comisia Juridica a Parlamentului European. Ceea ce v-am spus ca se va intampla s-a intamplat: Comisia juridica a PE i-a respins candidatura si e o rusine pentru Guvernul Romaniei! Sunati-o pe Rovana Plumb sa se intoarca urgent acasa. Dumneavostra nu sunteti in stare sa vedeti dincolo de cercul dumneavostra de loiali si nici nu mai aveti legitimitatea sa faceti o noua nominalizare pentru ca, va spun, indiferent ce va doriti dumneavostra, motiunea de cenzura va trece!

Ii cer si presedintelui Klaus Iohannis ca, in virtutea prerogativelor pe care le are, sa se implice in nominalizarea unui nou comisar din partea Romaniei.

Nu o putem lasa pe Viorica Dancila sa faca greseala dupa greseala pentru ca suntem in campanie electorala. Trebuie sa gasim impreuna un comisar care sa fie cinstit si competent si care sa reprezinte, si pentru Romania si pentru Comisie, un castig. E in joc reputatia Romaniei!", a scris pe Facebook Dan Barna.