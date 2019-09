Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut miercuri, 25 septembrie a.c., la New York, in marja participarii la segmentul de nivel inalt a celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, o scurta intrevedere cu Presedintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon.



"Presedintele Klaus Iohannis a subliniat in cadrul intrevederii ca, din perspectiva Romaniei, drumul european al Republicii Moldova, pe care Bucurestiul il sustine cu fermitate, este singura optiune de natura sa aduca prosperitate cetatenilor sai.

Totodata, Presedintele Romaniei a evidentiat importanta mentinerii si dezvoltarii Parteneriatului Strategic bilateral pentru Integrarea Europeana a Republicii Moldova, ca relatie speciala, strategica si care trebuie sa aiba permanent substanta. In acest context, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat sprijinul extrem de consistent pe care Romania l-a acordat si il acorda Republicii Moldova prin proiectele strategice de interconectare si prin proiectele cu impact social pozitiv si asupra nivelului de trai al cetatenilor, finantate si derulate de tara noastra.

In acelasi timp, Presedintele Romaniei a facut apel la valorificarea in plan pozitiv a patrimoniului comun de istorie, cultura si limba romana, care nu pot si nu trebuie in niciun caz sa fie negate sau instrumentate politic in Republica Moldova.

Presedintele Klaus Iohannis a abordat si tema conflictului transnistrean, facand trimitere la unele initiative recente. Presedintele Romaniei a aratat ca tara noastra este direct interesata de evolutiile privind acest dosar, avand in vedere interesele de securitate ale Romaniei. Astfel, Presedintele Klaus Iohannis a subliniat ca din perspectiva Romaniei, care sprijina solutionarea acestui conflict cu respectarea frontierelor international recunoscute ale Republicii Moldova, este important de evitat orice solutie care implica federalizarea Republicii Moldova sau alta formula, care ar afecta vectorul sau pro-european.

Nu in ultimul rand, Presedintele Romaniei a subliniat in discutia cu Presedintele Republicii Moldova importanta sprijinirii eforturilor actualului Guvern de la Chisinau pentru reformarea, europenizarea si eficientizarea administratiei, justitiei si a altor sectoare.

Presedintele Republicii Moldova a evidentiat la randul sau ca sustine Parteneriatul Strategic dintre Romania si Republica Moldova, care este foarte important, si a aratat ca integrarea europeana a Republicii Moldova este o prioritate pentru domnia sa.

Totodata, Presedintele Igor Dodon a dat asigurari ca nu se intentioneaza federalizarea Republicii Moldova ca element in cadrul solutionarii conflictului transnistrean, formula avuta in vedere fiind cea a unui statut special", potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.