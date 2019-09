Mihai Fifor, secretarul general PSD, ii acuza pe cei din PNL ca, daca va trece motiunea de cenzura, vor sa impoziteze IT-istii si vor sa abroge OUG 114, dar este sigur ca motiunea "nu va trece".

"In 2016, PSD nu a fost votat de IT-isti. In orice caz, nu de foarte multi dintre ei. Deci cand am decis extinderea scutirii de impozit pentru aceasta categorie nu am facut-o pentru voturi. Am facut-o pentru binele Romaniei.

Astazi, IT-ul a ajuns la 5,1 miliarde euro, dublu fata de 2013, cu peste 100.000 de angajati si cu o crestere de circa 8% la pe an.

La fel am facut in constructii. Am majorat salariul minim la 500 de euro in mana si am dat scutiri de taxe pentru firmele din acest domeniu. Iar in primele 6 luni din 2019, constructiile au crescut cu 41% fata de anul trecut, contribuind decisiv la cresterea economica de 4,7% din primul semestru.

Dar sa va zic ce vrea sa faca premierul «to be appointed» de la PNL, Ludovic Orban, Ludovic (LOL):

LOL: «Nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului».

LOL: «Ne vom bate cu toate armele pentru abrogarea OUG 114» (care contine facilitatile pentru constructii!).

Deci, dragi IT-isti si dragi constructori, asta vor sa faca PNL-istii daca trece motiunea. Din fericire, nu va trece! Dar va conta enorm votul vostru la alegerile din noiembrie.

Folositi-l pentru a va apara beneficiile!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.