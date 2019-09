Potrivit deciziei BEC, pentru un numar de 94.170 de semnaturi din cele 230.341 depuse existau elemente de similitudine evidente. Viorel Catarama, fost membru PNL, conduce in prezent Partidul Dreapta Liberala.

Candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00, iar BEC decide asupra admiterii sau respingerii acestora pana cel tarziu in 24 septembrie la ora 24:00. Deciziile BEC pot fi contestate, iar pana in 26 septembrie sunt solutionate contestatiile.