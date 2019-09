Premierul Viorica Dancila a declarat sambata ca Guvernul nu este unul "esuat", asa cum a fost catalogat de presedintele Klaus Iohannis, ci unul eficient, asa cum o arata cifrele economice.





"Nu suntem un Guvern esuat, cum a spus domnul presedinte. Se joaca cu cuvintele. Este foarte usor sa jignesti. Eu nu am sa jignesc niciodata. Suntem un guvern eficient si imi asum cele spuse. Nu suntem un guvern perfect, nu am aceasta aroganta sa spun ca am rezolvat toate problemele, dar cifrele arata - si nu cifrele pe care le spunem noi, pe care le spun Institutul National de Statistica, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, Eurostatul - ca aceasta guvernare este eficienta", a declarat premierul la Alba Iulia, potrivit Agerpres.

Dancila a respins si declaratia presedintelui despre faptul ca Partidul Social Democrat a fost si este "o catastrofa" pentru Romania.

"Daca pentru domnul presedinte catastrofa inseamna sa cresti pensii si salarii, sa investesti in comunitatile locale, daca pentru domnul presedinte catastrofa inseamna sa iei masuri pentru crestere economica, daca pentru domnul presedinte sa ai a doua cea mai mare crestere economica din Europa este o catastrofa, cred ca la dansul aprecierile sunt inversate", a precizat prim-ministrul.