Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL Sud-Vest Oltenia de la Craiova, ca Partidul Social Democrat a fost o catastrofa pentru Romania si i-a indemnat pe liberali sa se implice pentru castigarea alegerilor, deoarece trebuie sa reconstruiasca "ce a stricat PSD".





"PSD-ul, pentru Romania, a fost si este o catastrofa. Cum am ajuns aici, cum am ajuns noi, romanii, in aceasta situatie? Ei bine, prin alegeri, prin alegeri am ajuns aici. In decembrie 2016, PSD-ul a fost ales cu un program care promitea romanilor de toate. Atunci au promis si salarii, si pensii, si autostrazi, si spitale, si scoli, si marea cu sarea si nu au realizat nimic. In schimb, au reusit ei, PSD-istii, sa isi insurubeze neamurile, prietenii, membrii de partid in multe, multe pozitii publice. Oamenii competenti pe care ii are Romania au trebuit sa faca loc pentru acesti incompetenti, care aproape ca au reusit sa distruga sistemele publice din Romania, care aproape au reusit sa inlature democratia din Romania, dar unii ne-am opus - unii, unii ne-am opus tot timpul, cum se spune, am fost pe faza, ne-am folosit instrumentele constitutionale si am oprit foarte multe din prostiile, din nesimtirile pe care le-au planificat PSD-istii pentru Romania", a spus seful statului.

El a afirmat ca pe 26 mai, PNL a castigat europarlamentarele si referendumul, lucru care a aratat ca romanii nu mai vor PSD.

"Fara PSD, dragii mei, Romania ar fi fost o tara in rand cu celelalte europene si au aratat romanii atunci, pe 26 mai, ce vor ei de fapt: ei vor PNL. Asa se trag concluziile dupa alegeri, cine a castigat, acela este chemat, dar nu este asa de simplu, fiindca acelea au fost doar primele alegeri dintr-o serie de alegeri. Urmeaza in noiembrie alegerile prezidentiale, urmeaza alegerile locale, urmeaza alegerile parlamentare. Eu cred ca cel mai bine ar fi sa le castigam impreuna pe toate! Si sa ne apucam, dragii nostri, dragii mei, de treaba. Fiindca este multa, multa munca care ne asteapta", a adaugat presedintele.

Iohannis le-a spus liberalilor ca trebuie sa faca o echipa care sa reconstruiasca "ce a stricat PSD".

"Trebuie sa reconstruim ce a stricat PSD. Trebuie sa modernizam Romania. Trebuie sa ajungem, intr-un final, la ceea ce am numit si ce scrie pe toate afisele mele: la o tara normala! E prea mult ce vreau eu? E prea mult pentru romani sa aiba tara lor, o tara europeana, o tara moderna, o tara normala? Nu cred ca este prea mult si nu cred ca este o pretentie exagerata. Eu cred ca Romania normala i se cuvine fiecarui roman! Dar pentru asta, dragii mei, trebuie sa punem umarul, trebuie sa muncim, trebuie sa facem o echipa. Trebuie sa facem o echipa, voi cu mine si cu alte forte politice pro-europene, cu alte formatiuni democratice care vor sa mearga impreuna cu noi pe aceasta cale. Acest lucru este posibil. Acest lucru se poate. Insa acest lucru, ne place, nu ne place, trebuie facut cu cineva care conduce munca de reconstructie, de europenizare, de modernizare", a mai afirmat seful statului.

Presedintele Klaus Iohannis a participat la Adunarea Regionala a organizatiilor PNL Sud-Vest Oltenia, care reuneste circa 1.500 de membri ai partidului, parlamentari, alesi locali si simpatizanti.