Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, ca oricine doreste sa vina alaturi de social-democrati este bine-venit, mentionand ca usile sunt deschise pentru toti cei care au plecat din partid si vor sa continue, dar si pentru sindicate si patronate.





"Alaturi de Partidul Social Democrat cred ca trebuie sa vina cat mai multi oameni. Am spus de fiecare data ca suntem un partid care tinem portile larg deschise astfel incat sa ni se alature cat mai multi cetateni care cred in acest partid, care cred in aceasta guvernare si cred ca trebuie sa continuam, sa castigam prezidentialele pentru a continua ceea ce am inceput. Eu cred ca Partidul Social Democrat a construit o temelie solida, o temelie pe care am construit-o caramida cu caramida, dar aceasta constructie trebuie continuata si toti cei care vor sa continue au usile deschise sa ni se alature. Vrem ca alaturi de noi sa vina si sindicate si patronate si toti membrii care au plecat si care vor acum sa mergem impreuna mai departe", a afirmat Dancila, intrebata la o conferinta de presa la Resita in legatura cu apropierea de mai multi membri vechi ai PSD, printre care Adrian Nastase si Miron Mitrea.

Ea a adaugat ca aportul fiecaruia este foarte important, scrie Agerpres.

"Deci, oricine ar veni alaturi de noi este bine-venit si ne bucuram pentru ca aportul fiecaruia este un aport foarte important. Eu cred ca putem avea succes daca suntem cat mai multi, ne implicam fiecare dintre noi si eu sper sa obtinem ceea ce ne dorim", a mai spus Dancila.