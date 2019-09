Liviu Plesoianu anunta, pe Facebook, ca nu a intrunit numarul necesar de semnaturi pentru a candida la alegerile prezidentiale si, prin urmare, se va retrage din cursa.



"In ce ma priveste, va pot spune ca s-au strans uluitor de multe semnaturi pentru un om care a refuzat categoric sa stranga semnaturi altfel decat in mod real! Nu, nu sunt suficiente, desi sunt foarte multe. Mai sunt doua zile, vom vedea... Apoi, voi hotari ce fac mai departe. Le multumesc de pe acum, indiferent daca se strang toate sau nu, tuturor celor care au crezut si cred in drumul omului liber!", a scris, vineri Liviu Plesoianu, pe pagina sa de Facebook.

Termenul limita de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central este duminica, 22 septembrie, ora 24:00.