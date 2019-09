Dupa ce candidatul USR la prezidentiale, Dan Barna, l-a acuzat ca nu este un presedinte "full-time" si ca "a fost un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea", presedintele Klaus Iohannis a venit cu replica.

"Avem dupa trei ani de PSD o Romanie pusa in dificultate. Un fel de pompier atomic, care a prevenit sa se prabuseasca Romania. Consider ca am fost foarte prezent si voi fi in continuare", a spus presedintele Iohannis, potrivit realitatea.net.

