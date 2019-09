Alianta USR-PLUS este gata sa conduca si sa guverneze Romania cu oameni cinstiti, a declarat europarlamentarul Dacian Ciolos, vineri, la Biroul Electoral Central, unde presedintele USR, Dan Barna, si-a depus candidatura pentru Presedintie.

"Avem aici semnaturile care o sa-l duca pe Dan Barna spre Cotroceni, care o sa permita acum candidatului nostru sa-si prezinte programul, sa prezinte viziunea pe care noi o avem pentru Romania, modul in care vrem sa schimbam Romania, implicandu-i pe toti cei care cred ca putem sa traim mai bine, sa traim fericiti la noi in tara, fara sa trebuiasca sa luam drumul strainatatii, pentru ca ne asumam responsabilitatea aceasta a schimbarii in bine. Deci, astazi depunem semnaturile si vom continua in acelasi mod in care am facut-o inca de la inceputul acestui an, sa mergem sa ne intalnim cu oamenii pe strada, sa discutam cu ei si sa gasim solutiile impreuna. Pe langa acest proiect esential al alegerilor prezidentiale, noi vrem sa aratam romanilor ca suntem gata sa conducem si sa guvernam Romania cu oameni cinstiti si cu oameni competenti si de aceea acest proiect il are pe Dan Barna in frunte", a afirmat Dacian Ciolos.

El a argumentat ca Alianta USR-PLUS a pregatit un tandem pentru a oferi cetatenilor "un proiect adevarat", potrivit Agerpres.

"Tocmai de aceea, Alianta USR-PLUS a pregatit un tandem, tocmai pentru ca suntem constienti de faptul ca va trebui ca in cel mai scurt timp sa raspundem la asteptarile oamenilor de a pune pe masa un proiect cu adevarat consistent si pentru presedintele Romaniei, si pentru guvernare imediat. Astazi vom avea si prima intalnire a comisiei de politici publice a aliantei USR-PLUS, in care incepem sa pregatim proiectul de guvernare, pornind de la viziunea celor doua partide din alianta. In felul acesta, candidatul nostru la Presedintie merge in fata romanilor cu un proiect complet, atat cu viziunea despre o Romanie a viitorului, o Romanie a prezentului, cat si cu modul in care vrem sa punem in aplicare aceasta viziune", a adaugat liderul PLUS.