Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea" si a spus ca "Romania are nevoie de un presedinte full-time".

"Atuul pe care il am in aceasta competitie este exact energia si capacitatea de a reprezenta noua generatie care vrea sa se implice in salvarea Romaniei, nu mai putem continua cu vechea clasa politica, este un un mesaj pe care l-am primit de la mii de oameni in toate judetele Romaniei. (...) Romania are nevoie de un presedinte full-time, un presedinte prezent in fiecare zi in viata cetatenilor. Un mandat de cinci ani este un mandat lung. Putem vedea cu totii unde suntem. Actuala situatie, daca continuam la fel, poate nu o luam inapoi, dar stagnam. Romania trebuie sa mearga mai departe, sa se dezvolte, ori ceea ce propun eu, Alianta USR-PLUS, este exact energia, vointa si ambitia de a merge mai departe, de a nu ramane in acelasi joc de glezne in care traim de 30 de ani. (...) Presedintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele cand casa a luat foc si se prabusea. Eu cred ca daca era un gospodar mai atent si mai diligent poate nu ajungeam sa luam foc de atatea ori in ultimii ani", a spus Barna, la depunerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale la sediul BEC.

El s-a declarat convins ca va intra in turul al doilea al alegerilor prezidentiale si ca va castiga scrutinul.

"Eu sunt foarte optimist ca romanii vor alege cu intelepciune ce tip de Romanie vor sa avem pe mai departe, pentru ca aceste alegeri sunt despre a ramane in aceeasi incertitudine in care traim de 30 de ani si a da sansa unei generatii, acelei generatii de tineri pe care societate o cere si asteapta sa se implice sa faca acest pas in politica. Ceea ce a facut Alianta USR-Plus este sa aduca niste mii de oameni in politica. (...) Vechea clasa politica si actuala structura, presedintele Iohannis, PNL, ne spun constant ca mai bine nu se poate. Noi spunem ca se poate mai bine si se poate astazi si Romania merita lucrul acesta", a spus Dan Barna.

El a precizat ca va participa la orice dezbatere la care vor participa presedintele Klaus Iohannis si candidatul PSD, Viorica Dancila.

"Urmatoarea guvernare va fi o guvernare USR-PLUS", a mai spus Barna.

Potrivit lui Barna, au fost depuse aproximativ 400.000 de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale. El a fost insotit la sediul BEC de fostul premier Dacian Ciolos si mai multi sustinatori, potrivit site-ului Agerpres.