Dan Barna, liderul USR, si-a depus vineri candidatura pentru alegerile prezidentiale la Biroul Electoral Central, fiind insotid de europarlamentarul Dacian Ciolos.

"Depunem astazi aproape 400.000 de semnaturi. Romania are nevoie de o schimbare. Primul pas au fost europarlamentarele, urmeaza prezidentialele, parlamentarele si localele. Timp de 30 de ani ne-am obisnuit sa acceptam putin de la clasa politica. Romanii pot si merita sa fie fericiti aici in Romania. In acest moment nu mai putem sa ne invartim in jurul cozii asa cum ne-am obisnuit in 30 de ani. Este nevoie de alegeri anticipate", a spus Dan Barna, inainte de a intra in sediul BEC, potrivit Mediafax.

Liderul USR este de parere ca Romania are nevoie de o schimbare, pentru a nu mai fi in situatia de a mai pierde inca un milion de oameni in urmatorii 5 ani.

"O intreb pe doamna Dancila unde este acea crestere economica despre care vorbeste incontinuu pentru ca romanii nu o simt. In realitate nu ne mai putem baza pe vechea clasa politica. Eu fac parte dintr-o generatie care vrea, poate si va face reformarea Romaniei. In acre tara din lume pe crestere economica populatia pleaca din tara? Nicaieri. Avem o guvernare care nu mai are niciun pic de incredere. Schimbarea trebuie sa o facem astazi, acum. Nu ne permitem sa pierdem inca un milion de oameni in urmatorii cinci ani", a mai afirmat Dan Barna.