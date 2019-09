Candidatul USR la prezidentiale, Dan Barna, a felicitat-o pe Laura Codruta Kovesi pentru reusita ei de a fi nominalizata pe postul de procuror sef european si sustine ca "doamna premier si candidat al PSD este izolata in insistenta sa stranie de a opri cariera doamnei Kovesi".

"Ii transmit felicitarile mele Laurei Codruta Kovesi!

V-am promis inainte de alegerile europarlamentare ca trimitem la Bruxelles si Strasbourg oameni competenti, oameni care fac diferenta.

Acum cateva minute ati avut o noua proba ca ne tinem de cuvant. Delegatia USR-PLUS a avut un rol decisiv in obtinerea unui vot pozitiv in Consiliu de la ambasadorii statelor membre pentru nominalizarea Laurei Codruta Kovesi in postul de procuror sef european. Anterior opozitia inversunata a tripletei Liviu Dragnea-Viorica Dancila - Tudorel Toader facuse ca nominalizarea sa intre intr-un impas.

Azi doar Viorica Dancila mai insista sa opreasca aceasta nominalizare iar opozitia domniei sale nu a contat. Doamna premier si candidat al PSD este izolata in insistenta sa stranie de a opri cariera doamnei Kovesi.

Nu pot sa nu remarc ca daca doamna candidat ar fi actionat decent in trecut si ar fi lasat-o pe Laura Kovesi sa isi continue cariera in tara astazi nu ar mai fi pusa in aceasta pozitie de actiona impotriva intereselor propriei tari.

Candidatei PSD la presedintie ii spun doar atat: nu poti spera sa fii presedinte al tuturor romanilor cata vreme crezi ca victoriile care nu iti apartin trebuie oprite cu orice pret", a scris Dan Barna pe Facebook.