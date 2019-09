Senatorul liberal, Florin Citu, este revoltat de faptul ca in "zona 0 a Bucurestiului", in Dorobanti, nu este apa calda de o sptamana, iar oamenii care locuiesc in acea zona nu au voie sa isi puna centrale termice.

"Am primit un mesaj care ma ingrozeste in 2019. Asta arata ca Bucurestiul este inca in evul mediu din multe puncte de vedere. Mi se spune ca in zona 0 a Bucurestiului, Dorobanti, nu este apa calda de aproape o saptamana. O saptamana. Toata vara a fost asa. Cate trei sau patru zile la rand, cam la doua saptamani. Partea nenorocita este ca oamenii nu sunt lasati sa-si puna centrale termice. Asta dictatura de stat. Nu mai spun ca toate pierderile de apa sunt suportate de clienti. Asa ca oamenii sunt prizonierii monopolului de stat. Fac aia ce vor cu ei. Iar bucurestenii sunt disperati. Comunistilor s-a terminat! Bucurestiul nu o sa mai fie socialist si eliminam toate restrictiile. Daca RADET nu este in stare sa furnizeze apa calda, dar stie sa incaseze bani si subventii atunci bucurestenii au dreptul sa-si puna centrale termice, de bloc sau apartament. Vine, vine, calca totul in picioare!", a scris Florin Citu pe Facebook.

