Calin Poepescu Tariceanu este de parere ca promovarea Laurei Codruta Kovesi este "un triumf al mediocritatii, al slugarniciei, al duplicitatii" si o "unealta" folosita impotriva democratiei in Bucuresti, care a fost mutata la Buruxelles pentru a fi folosita in acelasi mod.

"Laura Codruta Kovesi a fost votata azi in reuniunea COREPER pentru pozitia de procuror sef al Parchetului European, printr-un proces strict politic care nu are nimic de a face cu performanta. Din nou dubla masura pe care am semnalat-o permanent a prevalat: ce nu ne este permis noua este perfect acceptabil la Bruxelles.

Daca sunt mandru ca un roman a ajuns in aceasta functie? Sunt mandru. Sunt, daca vreti, la fel de mandru pe cat am fost de Ceausescu atunci cand l-a plimbat Regina Angliei cu trasura. Eram tanar, aveam 26 de ani si nu ma puteam impiedica sa ma gandesc cum putea lumea libera sa onoreze in felul acela un dictator odios, cum putea presa britanica sa scrie atatea elogii la adresa tiranului, cum au putut academiile britanice sa-i umple analfabetei Elena Ceausescu 'codoi' desaga cu titluri...

Am aflat cand m-am mai 'copt'. Britanicii nu erau fermecati de personalitatea lui Ceausescu. Ei voiau doar sa-si traga niste miliarde de la Romania pentru economia lor, gripata prin unele sectoare. Desigur, au constatat mai apoi pe pielea lor ca nu se puteau face afaceri cu un individ precum Ceausescu, dar asta e deja alta poveste.

Cateva decenii mai tarziu, istoria se repeta, iar UE alege sa promoveze intr-o functie de maxima responsabilitate un personaj care s-a dovedit pe parcursul carierei sale oricum numai responsabil nu. Nu sunt mandru ca promovarea Laurei Codruta Kovesi reprezinta, in fapt, un triumf al mediocritatii, al slugarniciei, al duplicitatii, o celebrare a victoriei gruparilor oculte asupra statului de drept. O unealta folosita impotriva democratiei la Bucuresti e mutata la Bruxelles spre a fi folosita in acelasi mod.

Degeaba am tras semnale de alarma, liderii europeni sunt surzi la ele, precum si la gemetele celor care au ajuns in puscarie din cauza abuzurilor infaptuite de Laura Codruta Kovesi si a sistemului care o tine in functii.

Dupa ce a nenorocit Justitia din Romania acum este chemata sa distruga si Justitia europeana.

Lideri ai Uniunii, sa nu ziceti ca nu v-am spus!", a scris Calin popescu Tariceanu pe pagina sa de Facebook.