Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, ca vizita pe care urmeaza sa o efectueze, incepand de duminica, in SUA are drept scop consolidarea relatiilor transatlantice, precum si semnarea unor acorduri bilaterale in beneficiul Romaniei si care "sa genereze un val de incredere mult mai mare in tara noastra".



"Stiti foarte bine, tin foarte mult la relatia transatlantica, tin foarte mult la relatia noastra cu Uniunea Europeana. Consider ca relatia noastra cu Statele Unite trebuie sa fie o relatie pe care trebuie sa o avem foarte mult in vedere. Este partenerul strategic care asigura securitatea Romaniei si cred ca trebuie sa dam dovada de foarte multa responsabilitate", a mentionat premierul la Antena 3, potrivit Agerpres.

Viorica Dancila a subliniat ca nu merge in SUA "pentru poze", ci pentru a avea intrevederi cu oficiali americani, cu reprezentanti ai companiilor americane, dar si cu comunitatea romaneasca de acolo.

"Nici nu am vorbit bine de aceasta vizita si s-a spus ca mergem pentru poze, ca mergem cine stie din ce alte considerente. Nu, merg sa imi reprezint tara si merg pentru a intari relatiile transatlantice. Nu merg sa fac promisiuni. Merg ca sa concretizam lucruri care leaga Statele Unite de Romania. Merg ca sa semnez anumite acorduri intre Romania si Statele Unite, bineinteles, in beneficiul Romaniei si care sa genereze un val de incredere mult mai mare in tara noastra. Merg sa ma intalnesc cu companii americane pentru a le vorbi de investitiile in Romania, pentru a le prezenta posibilitati de investitii, dar si cum a incurajat si cum vrea sa incurajeze Guvernul Romaniei investitiile americane. Merg in cadrul ONU sa vorbesc alaturi de regele Iordaniei si presedintele Macron intr-o dezbatere privind terorismul. Merg sa ma intalnesc cu reprezentanti ai Departamentului de stat. Deci, este o vizita de lucru, in care am foarte multe intalniri. Sunt si intalniri la care nu o sa fac referiri acum, in aceasta emisiune, dar imi doresc sa ma intalnesc si cu comunitatea de romani din Statele Unite ale Americii", a precizat prim-ministrul.

Dancila a adaugat ca va fi insotita in vizita in SUA de mai multi membri ai Guvernului.

"Alaturi de mine merg mai multi ministri. Am luat ministri pe domeniile in care avem intalniri si in care putem sa ajungem la rezultate foarte bune pentru Romania si, asa cum am spus, sa intareasca in aceste sectoare cooperarea dintre Romania si Statele Unite ale Americii", a mai afirmat sefa Executivului.