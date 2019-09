Dacian Ciolos a felicitat-o pe Laura Codruta Kovesi pentru primirea votului pozitiv de la ambasadorii statelor membre, pentru functia de procuror-sef european.

"Eforturile noastre in Parlamentul European dau roade. Ma bucur ca Laura Codruta Kovesi a primit azi un vot pozitiv in Consiliu de la ambasadorii statelor membre si, astfel, are cale libera pentru functia de procuror-sef european.

O felicit, este meritul ei ca a ajuns aici si a convins prin integritate si competenta dovedita in conducerea DNA si a Ministerului Public.

Am reusit impreuna cu colegii din Alianta USR PLUS si din grupul Renew Europe sa actionam coordonat pentru a depasi blocajul politic care a existat pana acum in parte si datorita impotrivirii guvernului PSD.

Din fericire, Franta si guverne ale statelor membre cu care am avut discutii in ultimele luni si-au schimbat pozitia si azi au votat pentru candidata romana, asa cum ar fi trebuit sa se intample de la inceput daca PSD nu ar fi actionat invers fata de interesul Romaniei", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.