Premierul Viorica Dancila a convocat o sedinta de Guvern dupa decizia CCR, criticandu-l pe presedintele Klaus Iohannis ca "reintepreteaza dupa bunul plac in cheie electorala o decizie a CCR".

"De mai bine de doi ani, Romania se confrunta cu repetate situatii de blocaj generate de conflict de cosntitutionalitate intre puterile statului. Presedintele Iohannis refuza sa-si indeplineasca atributiile si de a respecta Constitutia Romaniei.

Obisnuit sa incalce constitutia domnul presedinte a trecut la urmatorul nivel: reintepreteaza dupa bunul plac in cheie electorala o decizie a CCR care este obligatorie pentru toata lumea.

El transmite public ca judecatorii CCR ar fi stabilit ca premierul terbuie sa mearga de indata in Parlament cand, de fapt, Curtea a stabilit ca termenul de indata se refea la presedinte, de a numi interimari si de a nu bloca activitatea guvernului.

Am spus o de nenumarate ori: voi merge in parlament pentru remanierea guvernului. Romanii trebuie sa stie adevarul: refuzul presedintelui de a numi interimari nu are nicio legatura cu prezenta noastra in fata Parlamentului.

Prin actiunile sale a demonstrat in repetate randuri ca nu are respect nici pentru constitutie nici pentru cetatenii acestei tari.

Am convocat astazi a doua sedinta de guvern din aceasta saptamana pentru a adopta proiectele pregatite deja de ministere avand in vedere ca saptamana viitoare voi conduce delegatia inttr-o vizita de lucru in SUA.

Vestile din economie sunt foarte bune: in primele 7 luni ale anului investitiile staine directe au inregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani.

Romania este o detinatie de afaceri atractiva, ofera oportunitati de investitii si forta de munca bine pregatita", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern, potrivit realitatea.net.