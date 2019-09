Marian Cupsa, liderul ALDE Timis, a dezvaluit o informatie ascunsa pana acum de actuala conducere a partidului, potrivit careia a fost instiintat acum 3 luni ca nu isi mai poate folosi sigla si denumirea, dupa ce partidul a plecat din ALDE International.

Potrivit spuselor deputatului Marian Cupsa, plecarea din ALDE International nu mai permite partidului sa isi foloseasca sigla la alegeri si cere demisia actualei conduceri si organizarea unui Congres.

"ALDE dispare sub privirile admirative ale conducerii... De 3 luni, ALDE Party a trimis o scrisoare catre ALDE Romania prin care instiinteaza ca ALDE Romania nu mai are voie sa foloseasca numele si sigla partidului pentru ca nu mai face parte din familia ALDE international. De cand au primit scrisoarea, cei din conducerea ALDE Romania, au tinut-o ascunsa de membrii de partid si nu au luat nicio masura pentru reglementarea situatiei... De aici putem trage simpla concluzie ca cei din conducere nu au avut si nu au nici cea mai mica intentie de a tine in viata partidul! Conform legii electorale, un partid politic poate candida la alegeri daca sigla si denumirea partidului sunt in vigoare cu minim 6 luni inainte de data alegerilor! Astfel, ALDE fiind in prezent intr-o alianta electorala cu Ponta, schimbarea denumirii si siglei, ar afecta candidatura la prezidentiale!", a declarat Cupsa.

Dupa parerea lui Cupsa, solutia optima pentru cei care vor sa candideze la alegeri locale ar fi sa o faca din partea Pro Romania.

"Si asa usor si subtil...ALDE va fi rapid inghitit de formatiunea lui Victor Ponta-fapt dorit clar de Ponta! Trist este insa ca actualii membrii ALDE habar nu au despre acest aspect si am considerat de cuviinta sa ii informez. Modul in care actioneaza actuala conducere a partidului este o bataie de joc la adresa tuturor alesilor locali ALDE si a tuturor membrilor de partid care au investit timp si incredere in acest proiect de suflet si cu multe sperante pentru electoratul liberal", a mai spus deputatul ALDE Timis.

Marian Cupsa considera ca, pe langa acest context, managementul partidului este defectuos, potrivit adevarul.ro.

"Tinand cont de tot acest context la care se adauga si managementul defectuos al partidului, solicit demisia de urgenta a intregii conduceri ALDE Romania precum si organizarea unui congres in maxim doua saptamani, pentru schimbarea numelui si siglei partidului", a incheiat Cupsa.