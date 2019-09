Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca deciziile sale privind punerea in aplicare a hotararii Curtii Constitutionale vor fi luate dupa publicarea motivarii de catre CCR si a reiterat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa se prezinte in Parlament pentru votul de validare a Cabinetului sau.



Declaratia integrala a presedintelui Klaus Iohannis: "Curtea Constitutionala a luat astazi in discutie actuala situatie politica. Si, prima observatie pe care as face-o – decizia de astazi a Curtii Constitutionale nu schimba cu nimic situatia politica in care se afla Guvernul Romaniei de mai bine de trei saptamani, acum. Un lucru este cert, Guvernul nu mai are aceeasi compozitie ca inainte, prin plecarea ALDE de la guvernare si Prim-ministrul este obligat de Constitutie sa mearga in fata Parlamentului sa ceara un vot de incredere.

Constat astazi, cu satisfactie, ca si Curtea Constitutionala a Romaniei a ajuns, in mod corect si inevitabil, exact la aceeasi concluzie pe care o spun de trei saptamani: Guvernul Dancila si-a pierdut legitimitatea si trebuie sa mearga de indata in fata Parlamentului ca sa ceara un vot de validare.

Celelalte chestiuni legate de numirile si revocarile ministrilor, care sunt mentionate in materialul Curtii Constitutionale, sunt de fapt blocaje generate de refuzul doamnei Prim-ministru de a se prezenta in fata Parlamentului pentru a primi un vot de incredere, acolo unde trebuia sa mearga din capul locului.

Acum, deciziile mele referitoare la punerea in aplicare a hotararii Curtii Constitutionale a Romaniei, de astazi, le voi lua dupa publicarea si analiza motivarii deciziei care va fi, probabil, publicata, in perioada imediat urmatoare.

Dar, daca doamna Prim-ministru Dancila doreste, asa cum se tot exprima in public, sa se puna capat acestei crize guvernamentale, solutia este simpla: doamna Prim-ministru, va mai spun o data, poftiti de indata in fata Parlamentului pentru votul de validare!"