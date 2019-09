Senatorul liberal Florin Citu a anuntat miercuri ca a strans numarul necesar de semnaturi pentru constituirea comisiei de ancheta impotriva Vioricai Dancila si a lui Eugen Teodorovici, in ceea ce priveste falsificarea datelor executiei si rectificarii bugetare.

"Vreau sa va anunt ca am toate documentele necesare si semnaturile necesare pentru a incepe comisie de ancheta la Senat impotriva conducerii PSD, Viorica Dancila si Eugen Teodorovici, pe executiile bugetare de anul trecut, rectificarea bugetara de anul trecut si rectificarea de anul acesta pentru falsificare de date, prezentare de informatii false in spatiul public. Mesajul pentru cei doi este urmatorul: chiar daca ei cred ca vor scapa pentru ca si-au impus acele exonerari in Ordonanta 114, ii avertizez ca nu este adevarat pentru ca in conformitate cu legea responsabilitatii ministeriale ceea ce au facut ei este pasibil de puscarie pana la sase ani. La fel pentru Eugen Teodorovici, daca el crede ca imunitatea pe care si-a luat-o fiind guvernator in banca Rusiei nu il ajuta nici acest lucru. Comisia de ancheta va incepe in curand", a declarat Florin Citu.

La aceasta comisie vor veni si reprezentanti ai Curtii de Conturi si ai Comisiei Nationale de Prognoza.

"Pentru ca cei de la Curtea de Conturi nu si-au facut treaba pana acum, vor trebuie sa vina la aceasta comisie sa ne arate rapoartele executiei bugetare pe ultimii trei ani de zile, Comisia Nationala de Statistica si Prognoza va trebui sa prezinte informatiile. Toate aceste informatii vor fi prezentate si apoi vom face un raport care va confirma cum au fost falsificate datele pentru executiile bugetare si au fost prezentate de acestia in spatiul public", a mai spus Citu, potrivit site-ului adevarul.ro.

Florin Citu a scris si pe Facebook despre constituirea comisiei de ancheta si sustine ca raportul final va fi dus la procuratura.

"Viorica si Orlando anchetati.

Premiera in politica romaneasca.

Am anuntat in premiera constituirea comisiei de ancheta la Senat privind executia si rectificarile bugetare.

Este o premiera pentru ca de comisie sunt vizati direct cei care au falsificat datele executiei si rectificarilor bugetare.

Ma refer la presedintele PSD, Viorica Dancila, si presedintele executiv PSD, Orlando.

Am verificat si pasaportul diplomatic al lui Orlando de la rusi nu-l salveaza. (Asta in cazul in care vrea sa fuga la rusi).

Sper ca aceasta comisie sa redacteze rapid raportul pentru a arata tuturor ca acuzatiile pe care mi le aduc sunt false.

Raportul comisiei va merge la procuratura care va spun sigur ca va solicita urmarire penala impotriva Vioricai si a lui Orlando.

P.S. Daca comisia iesea mai repede, Viorica si Orlando aveau interzis in SUA", a mai precizat Florin Citu pe pagina sa de Facebook.