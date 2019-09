USR considera ca motiunea de cenzura sa fie depusa cat mai curand, saptamana viitoare, fara sa se tina seama de strangerea semnaturilor necesare trecerii acesteia in Parlament, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Dan Barna, care a adaugat ca nu trebuie sa se dea timp premierului Viorica Dancila sa recupereze voturi.

"Continuam discutiile pentru motiunea de cenzura. Pozitia USR este ca aceasta motiune de cenzura trebuie depusa cat mai curand posibil, intr-adevar este un obiectiv si un deziderat sa avem 233 de semnaturi, dar este, din punctul nostru de vedere, mai important sa depunem motiunea cat mai degraba, sa nu mai dam timp doamnei Dancila. Vedem ca recupereaza acum caramida cu caramida din ruinele ALDE si, daca ne uitam la experienta motiunilor anterioare, va aduceti aminte episodul cand in PSD era criza cu Tudose si Stanescu atunci am depus motiunea dupa ce lucrurile se linistisera si rezultatul a fost cel pe care il cunoastem", a afirmat Barna, la Parlament.

In opinia sa, "exista o oportunitate reala acum ca aceasta motiune sa treaca". "Am discutat si cu cei din PNL si astazi, o sa discutam si in zilele urmatoare. Ei considera ca ar fi obligatoriu sa avem acele semnaturi, pozitia noastra este ca e mult mai important sa depunem aceasta motiune cat de repede se poate", a explicat Dan Barna.

El a spus, totodata, ca nu conditioneaza semnarea motiunii de cenzura de semnarea pactului propus pentru alegeri anticipate. "In momentul de fata sunt asumate explicit semnaturile USR si PNL si avem discutii. (...) Exact acelasi argument pe care l-am folosit cand am anuntat pactul pentru anticipate, fiecare partid de Opozitie sustine ca e de acord cu motiunea, ca o sustine, ca acest Guvern trebuie sa plece, ca nu mai are legitimitate", a adaugat liderul USR.

Potrivit lui Barna, este foarte posibila declansarea alegerilor anticipate, daca exista vointa politica necesara. "Daca toate celelalte partide, mai putin PSD, semneaza acest pact pentru anticipate, avem cifre necesare pentru a declansa alegerile anticipate. (...) Am spus foarte clar, Romania are nevoie de niste reforme foarte clare. (...) Ideea ca cu o majoritate compusa din Pro Romania, din ALDE, alaturi de Tariceanu, s-ar putea face reforma este o idee ridicola. (...) In momentul in care trece motiunea de cenzura, acest Guvern nu mai poate sa dea ordonante, ramane doar sa administreze treburile curente ale tarii. In 60 de zile, presedintele poate numi doi premieri care pot fi respinsi de partidele de Opozitie, dupa care urmatorul presedinte sa decida dizolvarea Parlamentului, iar in trei luni, martie cel tarziu, vom avea alegeri anticipate, iar Romania intra intre o logica normala de dezvoltare", a sustinut Barna, potrivit Agerpres.