Dacian Ciolos, liderul PLUS, a scris pe Facebook cum au decurs discutiile politice cu presedintele Emmanuel Macron, de la Paris. Unul dintre subiectele discutate ale liderilor politici din grupul Renew Europe, este si despre comisarii propusi sa faca parte din grupul Von der Leyen, iar Ciolos a tinut sa sublinieze, in privinta comisarilor nominalizati, ca nu a dat si nu o sa dea nicun cec in alb nimanui.

"Astazi si ieri, la Paris, am avut discutii politice consistente cu presedintele Emmanuel Macron, cu premierul Édouard Philippe, dar si cu liderul En Marche, Stanislas Guerini. Aceasta a fost prima dintr-o serie de intalniri cu liderii de stat si de guvern si cu liderii politici care fac parte din grupul politic Renew Europe cu care voi avea discutii in urmatoarele saptamani. Cu presedintele Macron am discutat azi prioritatile politice ale grupului, initiativa organizarii unui summit Renew in aceasta toamna, dar si despre comisarii propusi sa faca parte din echipa Von der Leyen si audierile acestora in Parlamentul European. Ca sa fie clar si pentru cei care inca mai au dubii, in privinta comisarilor nominalizati nu am dat si nu dau niciun cec in alb nimanui. Reinnoim Europa este un grup bazat pe integritate, principii, valori si angajament proeuropean. Evaluarea tuturor comisarilor desemnati, inclusiv a celor apartinand Grupului Renew Europe, pe care il conduc, va avea la baza trei criterii fundamentale: angajamentul fata de valorile europene, integritatea si posibilele conflicte de interese, competenta si viziunea in privinta portofoliilor pe care le vor conduce. Aceste criterii vor fi aplicate in aceeasi masura tuturor candidatilor, indiferent daca fac parte din familia noastra politica sau nu si indiferent de statul membru care i-a propus", a scris pe pagina sa de Facebook Dacian Ciolos.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×