Calin Popescu Tariceanu o critica pe Ana Birchall pentru "raspunsurile ei alambicate" pe care le-a dat atunci cand a fost intrebata de CSM daca esxista o foaie de parcurs agreata de ea pe statul de drept din Romania. Tariceanu ii cere Anei Birchall sa dea explicatii publice legate de sursa deciziilor sale, argumentand cu faptul ca "romanii au dreptul sa stie daca mai sunt, inca, o natiune libera si suverana".

"Un eveniment produs ieri, in sedinta CSM, ar merita, cred eu, mult mai multa atentie, pentru ca este de o gravitate extrema si pune sub semnul intrebarii insasi suveranitatea Romaniei. Ma refer la faptul ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, nu a putut confirma sau infirma primirea unei liste cu sarcini trasate de catre reprezentantul unui stat partener, asa zisa «foaie de parcurs» de care s-a vorbit chiar oficial. Ana Birchall, care se viseaza, probabil, o Ana Ipatescu a revolutiei in Justitie, a primit o intrebare simpla din partea conducerii CSM: «Exista o foaie de parcurs agreata de dvs. pe statul de drept din Romania?».

Raspunsurile ei alambicate de fapt au conturat un raspuns pozitiv.

Ca Romania are nevoie de experienta, de consilierea si de sprijinul unor parteneri externi e deasupra oricarei indoieli; de aici pana la a primi ordin e in forma scrisa, cum a primit dna. Birchall, e cale lunga, totusi. O cale pe parcursul careia observam ca s-a abandonat in buna masura salvarea aparentelor de egalitate in parteneriate in favoarea ideii de vasalitate fatisa.

Si de aici, alte semne de intrebare: inversunarea dnei. Birchall impotriva sectiei speciale este 'naturala' sau e inclusa pe respectiva 'to do list'?

Asa cum am mai punctat si cu alte ocazii, e greu de inteles de ce aceasta sectie era buna cand se regasea la DNA, dar acum, cand e independenta, nu mai e buna?

Pe cine deranjeaza cu adevarat aceasta sectie? Cumva pe cei care si-au facut un mod de lucru din santajarea magistratilor?

Dna. Birchall trebuie sa ofere urgent explicatii publice legate de sursa deciziilor sale, pentru ca romanii au dreptul sa stie daca mai sunt, inca, o natiune libera si suverana, ori au ajuns sa fie guvernati de norme impuse din strainatate, peste capul lor", a scris Calin Popescu Tariceanu pe pagina sa de Facebook.