Cinci parlamentari au parasit grupul ALDE din Camera Deputatilor, astfel ca acesta va fi desfiintat, a anuntat, miercuri, presedintele de sedinta, Carmen Mihalcescu.

"Am la mapa cinci demisii ale unor colegi parlamentari. Este vorba de doamna Gratiela Gavrilescu, domnul Gheorghe Cucsa, domnul Ion Cupa, domnul Mihai Nita si domnul Alexandru Baisanu. Trebuie sa constatam, sa luam act ca, in urma acestor cinci demisii, grupul parlamentar ALDE se desfiinteaza", a declarat ea in debutul sedintei de plen a Camerei Deputatilor.

Deputatii ALDE Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa, Marian Cucsa, Alexandru Baisanu si Mihai Nita au anuntat ca de luni isi vor desfasura activitatea in Parlament ca neafiliati.

Ei au precizat ca presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, "prin modul nedemocratic si antiliberal in care a luat ultimele decizii politice", a generat desfiintarea grupului parlamentar ALDE si la Camera Deputatilor.

Premierul Viorica Dancila a anuntat pe 11 septembrie ca a decis nominalizarea unor reprezentanti ai ALDE pentru portofoliile ramase vacante in urma retragerii acestei formatiuni de la guvernare in luna august.

Grupul ALDE a fost desfiintat si la Senat.

Vineri, Biroul Politic Executiv al ALDE a anuntat ca Teodor Melescanu, Gratiela Leocadia Gavrilescu, Ion Cupa si Alexandru Stefan Baisanu si-au pierdut calitatea de membru de partid, potrivit site-ului Agerpres.