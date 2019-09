Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea privind existenta unui conflict juridic pe tema refuzului sefului statului de numire a ministrilor.

Sesizarea Guvernului in legatura cu un posibil conflict juridic de natura constitutionala a fost inregistrata la CCR pe 5 septembrie, partile - Executiv si Presedintie - avand ca termen de transmitere a punctelor de vedere data de 11 septembrie.

La inceputul lunii septembrie, premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va sesiza Curtea Constitutionala pe aceasta tema.

"Miercurea trecuta, (n.r. - seful statului) refuza nejustificat numirea de ministri in Guvernul Romaniei. O saptamana mai tarziu, domnul Iohannis blocheaza din nou numirea ministrilor interimari in Guvernul Romaniei, refuzand de data aceasta sa dea un raspuns. Suntem intr-o situatie fara precedent, o situatie de confuzie si dezechilibru generata de comportamentul iresponsabil si egoist al presedintelui. Domnul presedinte Iohannis are obsesia blocajelor. (...) Si pentru ca romanii merita sa nu fie implicati si sacrificati de catre presedinte in numele ambitiei prezidentiale, Guvernul Romaniei va sesiza Curtea Constitutionala pentru a reclama un conflict juridic cu seful statului", a sustinut atunci Dancila, potrivit Agerpres.