Candidatul PMP la prezidentiale, Theodor Paleologu, ii acuza pe Viorica Dancila si Dan Barna ca, in loc sa vina sa dezbata viitorul Romaniei, acestia pleaca in Statele Unite pentru a incerca sa isi faca o imagine internationala.

"Aflarea in treaba ca metoda de lucru la romani: in loc sa vina la dezbateri despre viitorul Romaniei, Dancila si Barna pleaca o saptamina in Statele Unite in incercarea de a-si crea o imagine internationala. Dar porcul nu se ingrasa in ajun.

Singurul care are ce cauta in Statele Unite in acest moment este presedintele Iohannis, care va participa la Adunarea Generala ONU. Ca nu va spune nimic interesant e o alta chestiune", a scris pe Facebook Theodor Paleologu.