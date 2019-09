Premierul Viorica Dancila este de parere ca toate partidele ar trebui sa semneze Pactul pentru bunastarea romanilor si asteapta ca partidele din opozitie sa semneze acest "angajament de bun-simt".

"A mai trecut o zi fara vreun semn din partea partidelor de opozitie in ceea ce priveste Pactul pentru bunastarea romanilor, inca o zi de indiferenta si dispret pentru ce ar trebui sa fie o asumare ferma ca vor continua masurile pentru cresterea nivelului de trai. Orice partid care vrea sa ajunga la guvernare cu bune intentii nu ar trebui sa se teama sa semneze pactul. Si totusi, partidele din opozitie nu sunt in stare sa isi asume acest angajament de bun-simt, asa cum nu par a fi in stare sa se inteleaga nici macar pe motiunea de cenzura cu care ne tot ameninta.

Asteptam in continuare, impreuna cu toti romanii care nu mai vor sa retraiasca perioada taierilor si a austeritatii, sa vedem pactul pentru bunastare semnat inainte de toate aceste trocuri si negocieri politice. Iar daca intr-un final vor reusi sa se inteleaga, ii asteptam de data aceasta la depunerea motiunii si cu un program si o echipa guvernamentala", a scris Viorica Dancila pe Facebook.